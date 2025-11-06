Путин пошутил над соседством Кузнецова и Мазепина, приводящего данные ОНФ

Президент Федерации водных видов спорта России отметил, что не подглядывал в доклад главы ОНФ

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтрунил над президентом Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным, который приводил данные Народного фронта в своем докладе. На заседании совета по физкультуре и спорту Мазепин сидел рядом с главой ОНФ Михаилом Кузнецовым.

Мазепин рассказывал о том, как инфраструктурные ограничения сдерживают развитие спорта, особенно водных видов.

"Михаил Михайлович [Кузнецов] говорил про анализ, я читал, что на первом месте по запросам [на сооружение] на основе данных Народного фронта - это строительство бассейнов", - начал глава федерации. "Это вы рядом сидите, поэтому такой результат", - улыбнулся Путин, указывая на соседство Мазепина и Кузнецова.

"Нет! Я не подглядывал в его доклад", - оправдался глава спортивной федерации и продолжил рассказ.