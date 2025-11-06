В Волжском отыскали и благоустроили могилу двоюродного брата Ленина

Степана Горшкова похоронили на сельском кладбище на территории современного 7 микрорайона

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Активисты Волжского городского комитета КПРФ вместе с представителями местного отделения ЛКСМ нашли и привели в порядок в канун годовщины Октябрьской революции место захоронения Степана Горшкова - двоюродного брата Владимира Ульянова (Ленина). Об этом сообщается в Telegram-канале Волжской городской думы.

Существует несколько версий гибели Степана Горшкова. По одной из них, в начале 1921 года Горшков отправился в Петроград, чтобы встретиться со своим двоюродным братом, но Ленин в то время был болен. На обратном пути в Астрахань Горшков заболел тифом и умер в больнице села Безродного Царицынской губернии. По другой версии, Горшков был назначен казначеем этапа № 25 в с. Тундутово, но, согласно справке начальника управления военных сообщений 11-й армии РККА, "по дороге к месту службы заболел и умер от сыпного тифа в с. Безродном" (документ хранится в Госархиве Астраханской области).

"Активисты Волжского городского комитета КПРФ вместе с ребятами из местного отделения ЛКСМ собрали исторический материал, разыскали захоронение. <...> Двоюродного брата Ленина похоронили на сельском кладбище на территории современного 7 микрорайона города Волжского. Во время строительства микрорайона в мае-августе 1968 года останки безродненцев, в том числе С. Н. Горшкова, были перенесены и захоронены на городском кладбище № 1. Долгое время захоронение было заброшенным", - говорится в сообщении.

Волжские коммунисты не только разыскали захоронение, но и в канун 108-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции провели уборку могилы. Также активисты восстановили табличку о захороненных жителях села, добавив информацию о Степане Горшкове.