NYT: в Канаде более 50 лет тайно хранился бриллиант Габсбургов "Флорентиец"

Потомки европейской династии рассказали, что их семья положила драгоценный камень на хранение в банковское хранилище, когда сбежала на канадскую территорию во время Второй мировой войны

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Бриллиант "Флорентиец", принадлежащий правившей Австрийской империей династии Габсбургов, тайно хранился в Канаде более полувека. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на потомков правителей империи.

По словам трех потомков Габсбургов, бриллиант находился в банковском хранилище в Канаде с тех пор, как семья "бежала туда в разгар Второй мировой войны". Все последующие годы, как указывает NYТ, потомки не разглашали информацию о месте нахождения бриллианта с целью его сохранения.

"На протяжении многих лет, я уверен, каждому из нас хоть раз задавали вопросы об этом бриллианте <...> Я сам до недавнего времени даже не подозревал о существовании этого бриллианта, поэтому мне было легко честно ответить на эти вопросы", - сказал в интервью газете Карл фон Габсбург-Лотаринген, внук императора Карла I.

Он также добавил, что чем меньше людей знают о местонахождении драгоценности, "тем выше его безопасность". Однако, сейчас семья приняла решение выставить бриллиант в канадском музее в течение ближайших нескольких лет.

"Это невероятное достижение - сохранить его на протяжении 100 лет фактически инкогнито", - приводит NYT слова научного сотрудника колледжа Христа в Кембридже Ричарда Бассетта.

Бриллиант "Флорентиец" оценивается в 137 каратов. До династии Габсбургов бриллиант принадлежал семье Медичи, правивших Флоренцией.