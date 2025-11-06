Часть Курчатова Курской области осталась без электричества

Произошло аварийное отключение

КУРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Часть города Курчатова Курской области осталась без электроснабжения, произошло аварийное отключение. Оно не связано с внешним воздействием, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Часть Курчатова осталась без электроснабжения. В городе произошло аварийное отключение. Часть потребителей осталась без электричества. Прошу обратить внимание, что временное отключение никак не связано с внешним воздействием. Причин для беспокойства нет", - написал он.

Хинштейн добавил, что электричество будет восстановлено в ближайшее время, аварийные бригады уже приступили к работам.