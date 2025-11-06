Лишь 50% опрошенных немцев чувствует себя в безопасности в общественных местах

В 2017 году этот показатель составлял 75%

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Только половина жителей Германии чувствуют себя в безопасности в общественных местах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

По его данным, только 50% респондентов чувствуют себя в безопасности на улицах, в парках, в общественном транспорте или других общественных местах. Это на 5 процентных пунктов (п.п.) меньше, чем в феврале. Почти столько же (48%) считают общественные места в той или иной степени небезопасными. При этом социологи выяснили, что, в то время как 56% мужчин чувствуют себя в относительной безопасности, среди женщин этот показатель достигает лишь 45%.

В 2017 году доля немцев, чувствующих себя в безопасности, составляла 75%.

Опрос проводился с 3 по 5 ноября. В нем приняли участие 1,3 тыс. человек.

Вопрос безопасности имеет большое значение в политики Германии, чему способствуют заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС) о миграции. 14 октября Мерц заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, в немецких городах эта проблема все еще существует, в связи с чем министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт занимается "организацией и проведением масштабных депортаций".

20 октября канцлер отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но порекомендовал задающим его обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как он утверждал, "довольно четкий и ясный ответ". Высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и общественности. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными", а в ряде немецких городов прошли акции протеста.