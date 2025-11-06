В Самаре в Параде Памяти примут участие представители 16 регионов

По площади Куйбышева торжественным маршем пройдут 125 расчетов

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Парадные расчеты из 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО), а также Курской области и Донецкой Народной Республики примут участие в Параде Памяти, который состоится 7 ноября в Самаре. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора региона.

"Ключевым событием дня станет XV юбилейный Парад Памяти с участием парадных расчетов из всех регионов Приволжского федерального округа, а также Курской области и Донецкой Народной Республики", - отметили в департаменте.

По площади Куйбышева - центральной площади Самары - торжественным маршем пройдут 125 расчетов, более 7,5 тыс. человек. Среди них представители силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов, а также работники промышленных предприятий. Сопровождать шествие будет Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Также запланировано прохождение техники времен Великой Отечественной войны.

Парад Памяти проводится с 2011 года в память о легендарном военном параде 1941 года в Куйбышеве (прежнее название Самары) - запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Открытие мемориальной доски и возложение цветов

Памятные мероприятия пройдут и перед парадом, утром 7 ноября. При участии генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова будет открыта мемориальная доска, посвященная деятельности информационного агентства в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники редакции ТАСС одними из первых были переведены в "запасную столицу" в начале Великой Отечественной войны, еще до начала официальной эвакуации. Переезд 410 тассовцев и 720 членов их семей состоялся в конце лета 1941 года, а к осени почти весь коллектив агентства был эвакуирован в Куйбышев. Редакция агентства работала в городе по 1943 год.

Представители ТАСС примут участие во встрече участников Парада Победы и руководства Самары и Самарской области с героями Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции в Музее боевой славы, а также в церемонии возложения цветов к памятному знаку "Памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве".

Завершится день праздничным концертом Центрального военного оркестра Минобороны в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.