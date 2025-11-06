В ГД внесут законопроект о комиссиях собственников по контролю за капремонтом

Согласно документу, комиссия будет осуществлять проверку соответствия выполняемых работ проектной документации, контроль качества материалов и самого ремонта и контроль за соблюдением сроков работ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции "Справедливая Россия", первым зампредом комитета ГД по контролю Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на усиление контроля собственников квартир за проведением капитального ремонта в многоквартирных домах за счет создания специальных комиссий. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Предлагается закрепить в Жилищном кодексе РФ возможность учреждения общим собранием собственников комиссии по контролю за капитальным ремонтом. Уточняется, что в состав комиссии должны будут войти не менее трех собственников помещений в многоквартирном доме, включая председателя комиссии.

Согласно документу, комиссия будет осуществлять следующие функции: проверку соответствия выполняемых работ проектной документации, контроль качества материалов и самого ремонта, контроль за соблюдением сроков работ, информирование собственников о выявленных нарушениях. При этом председателя комиссии предлагается наделить полномочиями подписывать соответствующие акты приемки от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

Кроме того, предполагается, что оплата подрядчику и поставщику материалов будет осуществляться только на основании акта приемки, подписанного председателем комиссии. Подрядные организации в свою очередь будут обязаны обеспечивать комиссии доступ к месту производства работ. "Сегодня слишком часто акты приемки подписываются формально, без участия собственников. Мы предлагаем вернуть жильцам право реального контроля", - пояснил ТАСС Гусев.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта обеспечит систему коллегиального, прозрачного и юридически обоснованного контроля собственников помещений за проведением капитального ремонта, повысит качество и безопасность работ, сократит количество споров и обжалований.