ФНС Москвы возьмет на постоянный контроль скрывающих доходы неработающих горожан

В ведомстве намерены бороться с нелегальными трудовыми отношениями

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Управление ФНС России по городу Москве возьмет на постоянный контроль вопрос о проведении мероприятий в отношении трудоспособных неработающих москвичей, которые не предоставляют данные о своих доходах. Об этом сообщила руководитель столичного управления ведомства Марина Третьякова.

"Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении "неработающих граждан" будет находится на постоянном контроле", - сказала Третьякова на заседании коллегии УФНС по городу Москве, которое состоялось 30 октября.

В ФНС добавили, что в 2025 году уже были инициированы такие мероприятия. Как пояснили в службе, они касались трудоспособных неработающих москвичей, которые не предоставляют сведения о своих доходах для избежания налогов.