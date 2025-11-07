Эксперт Казанцева: роговица глаза восстанавливается за 24-72 часа после ожога

Пик симптомов после ожога от излучения бактерицидной лампы приходится на первые 6-12 часов, отметила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. После ожога глаз от излучения бактерицидной лампы при должном лечении роговица восстанавливается в течение 24-72 часов, а пик симптомов приходится на первые 6-12 часов. Об этом сообщила ТАСС ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Ангелина Казанцева.

ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии ранее сообщал, что днем 3 ноября во время сеанса в кинотеатре на улице Т. Шевченко в Абакане в малом зале работала бактерицидная лампа. После обращения пострадавших с ожогами глаз было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Всего в зале находились 70 человек. По данным министерства здравоохранения региона, пострадали 32 человека, из них 20 - дети.

"Бактерицидные лампы часто излучают слабый голубоватый свет или могут вообще не давать видимого свечения. Это создает ложное ощущение безопасности. Отсутствие яркого света не означает отсутствие опасного излучения. Открытые лампы излучают УФ-С напрямую в помещение. Находиться в комнате с включенной лампой такого типа категорически запрещено людям, животным и растениям. Пик симптомов приходится на первые 6-12 часов. При адекватном лечении эпителий роговицы восстанавливается очень быстро - обычно в течение 24-72 часов", - отметила Казанцева.

Спикер добавила, что вред возникает из-за УФ-излучения диапазона С, которое и является бактерицидным. При этом помимо ожога роговицы возможно повредить сетчатку глаза и хрусталик. Последствия последнего могут привести к катаракте и потере зрения.

Среди симптомов выделяются боль, светобоязнь, покраснение глаз. Они начинают значительно ослабевать уже через 1-2 дня. После заживления обычно не остается никаких последствий или рубцов, так как поражается только поверхностный слой.

В качестве первой помощи при подобной ситуации эксперт советует немедленно выключить лампу, покинуть помещение, затемнить комнату и не тереть глаза. Также следует умыться прохладной чистой водой и надеть солнцезащитные очки, не использовать капли или прочие средства без назначения врача.