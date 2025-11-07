В Госдуме рассказали о выплатах в декабре январских пенсий

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что пенсионеры получат выплаты в полном объеме до начала праздников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. График выплаты пенсий в декабре будет скорректирован из-за длинных новогодних выходных: пенсионеры получат деньги в полном объеме до начала праздников. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Это стандартная практика, когда январская пенсия перечисляется авансом еще в конце декабря. Перенос связан с тем, что первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции. Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка", - сказал он.

Вторая часть декабрьских начислений - это досрочная выплата за январь: ее перечислят в последнюю декаду месяца, обычно с 22 по 29 декабря, чтобы все деньги поступили до начала каникул, пояснил депутат. "Для тех, кто получает пенсию через отделения "Почты России", декабрь также будет месяцем двух выплат. Первая - за декабрь - доставляется по обычному графику с 3-го по 25-е число. Если отделение закрыто в назначенный день, доставка переносится на ближайший рабочий день. Вторая - январская - будет выдана досрочно: почтовые отделения начнут доставку с 25 декабря и завершат к 30-му числу, чтобы все пенсионеры успели получить деньги до праздников. Этот порядок подтвержден распоряжением "Почты России" и согласован с СФР", - отметил Говырин.

Пенсии, назначенные по линии Министерства обороны, МВД, Росгвардии и других ведомств, также будут переведены раньше: казначейство направляет средства на выплату пенсий силовикам и военным пенсионерам в те же сроки, что и в прошлом году, - в конце декабря, до начала официальных выходных, подчеркнул депутат.

После новогодних каникул стандартный график восстановится: февральские пенсии поступят уже по обычным числам, напомнил Говырин. "Никаких заявлений для получения досрочной пенсии подавать не нужно: все переводы проходят автоматически. Основная цель такого переноса - чтобы пенсионеры имели доступ к средствам до праздников и могли спокойно распорядиться деньгами без ожидания банковских рабочих дней", - отметил парламентарий.