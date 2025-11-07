В Норильске временно закрыли дорогу в сторону аэропорта

Причиной закрытия стал прорыв трубопровода

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Участок автодороги Норильск - Кайеркан - Алыкель (аэропорт) временно закрыт для движения автотранспорта из-за порыва трубопровода. Об этом говорится в сообщении мэрии Норильска.

"С 10:30 (6:30 мск) 7 ноября по решению ГАИ в связи с порывом трубопровода в районе насосной на 9-м километре автодороги Норильск - Алыкель, введено временное ограничение для движения всех видов автотранспорта на участке Норильск - Кайекран. Движение автобусов 31 (от Норильска до Кайеркана - прим. ТАСС) и 33 (от Норильска до аэропорта Алыкель - прим. ТАСС) маршрутов временно прекращено", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада уже приступила к устранению повреждения. На место также направлены службы для организации безопасности и регулирования движения. В целом на дорогах Норильска наблюдается сильный гололед.