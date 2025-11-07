Москва расширит сеть велопроката в Луганске

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в этом сезоне в городе функционировали 16 станций, и было доступно 160 велосипедов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы заявили о намерении расширить сеть велопроката в столице Луганской народной республики (ЛНР) в связи с высоким спросом услуги среди луговчан. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Транспортный комплекс столицы оказывает помощь в развитии транспортной инфраструктуры Луганска. Сервис аренды велосипедов начал работать в сентябре 2024 года и пользуется большой популярностью у жителей. В новом сезоне планируется расширять велопрокат, чтобы сделать сервис еще доступнее и удобнее для горожан", - сказал он.

По его словам, в этом сезоне в городе функционировали 16 станций, и было доступно 160 велосипедов. С начала работы сервиса пользователи совершили более 24 тыс. поездок на велосипедах, переданных Москвой Луганску.

Велопрокат в Луганске заработал в сентябре 2024 года. Тогда в рамках реконструкции улицы Оборонной в городе сделали отдельную велодорожку. На ней установили десять станций аренды велосипедов, которые прибыли в столицу ЛНР из Москвы. Взять транспорт можно через приложение оператора - "Луганскгортранс".