Автомобилистам Москвы рекомендуют поменять летнюю резину на зимнюю

Необходимо ориентироваться по погоде, когда среднесуточная температура стабильно опустится ниже 5 градусов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Автомобилистам Москвы рекомендуют запланировать смену сезонной резины. Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, нужно ориентироваться по погоде, когда среднесуточная температура стабильно опустится ниже 5 градусов.

"С наступлением холодов настоятельно рекомендуем водителям заблаговременно сменить летнюю резину на зимнюю. При среднесуточной температуре ниже 5°C летние шины теряют надежное сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, что подвергает опасности всех участников движения", - сказал он.

По прогнозам синоптиков, с 10 ноября ожидается похолодание, ночью до минус 1 градуса. При среднесуточной температуре ниже 5 градусов езда на летней резине может привести к ДТП, отметил заммэра. Летние шины сделаны из плотной резины, которая на холоде теряет эластичность, что снижает управляемость автомобиля. Тормозной путь увеличивается, машину сложнее контролировать на дороге.

Также при подготовки автомобиля к зиме нужно проверить аккумулятор и убедиться, что он полностью заряжен. Стоит залить в бачок машины зимний стеклоомыватель, проверить работу фар и габаритов.