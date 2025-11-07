В Свердловской области появится региональный детский общественный совет

Необходима обратная связь от детей, сообщила новый детский омбудсмен региона Татьяна Титова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Региональный детский общественный совет будет создан в Свердловской области до конца года, что позволит аппарату уполномоченного по правам ребенка области получать обратную связь от детей. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС новый детский омбудсмен региона Татьяна Титова.

"До конца текущего года мы планируем создать региональный детский общественный совет, потому что нам необходима обратная связь от детей. <…> Марией Алексеевной Львовой-Беловой создан федеральный детский общественный совет, в регионах тоже такие советы созданы. У нас его нет, пора его создать", - сказала она.

Титова отметила, что на сегодняшний день в топе задач омбудсмена - решение проблемы роста преступности среди несовершеннолетних, сокращение социального сиротства. "Эти две задачи на сегодняшний день стоят остро", - сказала она.

При этом один из важных факторов - развитие форм деятельности, которые могут "увести" детей с улиц и направить их энергию в конструктивное русло.