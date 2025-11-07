В Новосибирский зоопарк привезли краснокнижного черного ягуара

Он родился в Государственном зоологическом парке Удмуртии

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Черного ягуара по имени Габриэль, который 7 мая 2025 года родился в Государственном зоологическом парке Удмуртии (Ижевск), привезли в Новосибирский зоопарк им. Шило. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в соцсетях, поделившись видео.

"Рады представить вам нашего нового обитателя - обаятельного черного ягуара по имени Габриэль. Появление малыша на свет было непростым: роды прошли с помощью кесарева сечения. Первые месяцы жизни малыш провел под чутким наблюдением зоологов, которые искусственно выкармливали его, окружая заботой и вниманием", - говорится в сообщении.

Габриэль проявляет доверие к зоологам и охотно идет на контакт. "Он очень игрив и любознателен: с интересом исследует вольер, реагирует на игрушки и включается в тренинги. Такое поведение говорит о том, что Габриэль чувствует себя в безопасности и успешно адаптируется", - добавили в зоосаде.

Ягуар - хищник, чья родина простирается от лесов Северной до саванн Южной Америки. На протяжении веков этот сильный и умный зверь вдохновлял народы Нового Света: его образ стал центральным в мифах, легендах и сказках. Однако даже глубокое почтение людей не смогло уберечь ягуаров от угрозы исчезновения. Сейчас этот вид включен в Международную Красную книгу: популяции полностью утрачены в Сальвадоре и Уругвае, а общий ареал обитания сократился до трети от исторического.

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержатся около 11 тыс. особей 770 видов на площади 65 га. Более 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.