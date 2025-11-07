ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 78%

Деятельность правительства одобряют 46,3% респондентов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия граждан России президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 27 октября по 2 ноября, составляет 77,9%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,9% участников опроса (минус 0,5 п.п.), уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,3 п.п. и составляет 74,5%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 46,3% опрошенных (без изменений), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 48,7% респондентов (минус 0,2 п.п.). О доверии Мишустину заявили 58,4% опрошенных (плюс 0,1 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,3% (минус 2,4 п.п.), лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 27% (минус 4,2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,1% (минус 0,3 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,2% (минус 0,2 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 32,5% (минус 0,4 п.п.), КПРФ - 9,8% (без изменений), ЛДПР - 10,4% (минус 0,9 п.п.), "Справедливой России" - 4,9% (плюс 0,8 п.п.), "Новых людей" - 8,4% (плюс 0,4 п.п.).