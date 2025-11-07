В Тюмени построят третью нить магистрального водовода длиной 11 км

Это позволит подключать новых абонентов и реконструировать существующие магистрали без ущерба для снабжения жителей, сообщил губернатор региона Александр Моор

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области заключили контракт с компанией "Тюмень Водоканал" на строительство третьей нитки магистрального водовода, который соединит Тюмень и Велижанскую водоочистную станцию, обеспечивающую водой порядка половины жителей города. Проект позволит подключать новых абонентов и реконструировать существующие магистрали без ущерба для снабжения жителей, написал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Начинаем новый этап развития системы водоснабжения Тюменской агломерации, который по масштабу можно сравнить с глобальной стройкой сетей в 1970-х годах. Заключили контракт с компанией "Тюмень Водоканал" на строительство участка третьей нитки магистрального водовода от областной столицы в сторону Велижанской водоочистной станции. По этому контракту подрядчик построит 11 км сети. Еще два участка магистрали включены в концессионное соглашение", - написал он.

На реализацию в том числе данного проекта региону одобрили казначейский инфраструктурный кредит размером почти 3,4 млрд рублей. Моор уточнил, что данные средства также пойдут на создание очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье и реконструкцию ливневого коллектора в районе развязки по улице Монтажников в городе Тюмени. "Реализация этих проектов улучшит водоснабжение населения Тюмени и экологию наших водных объектов", - добавил он.

Ранее губернатор рассказал, что данный проект планируется завершить до 2028 года.