Студенты столичных колледжей отправили в зону СВО почти 15 тонн гуманитарной помощи

Участникам спецоперации также передали необходимое техническое оборудование - от портативных зарядных устройств и раций до детекторов дронов и тепловизионных прицелов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Почти 15 тонн гуманитарной помощи, а также письма и видеопоздравления отправили в зону СВО студенты и преподаватели столичных колледжей, сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

"Студенты и преподаватели столичных колледжей активно поддерживают участников специальной военной операции. С начала 2025 года они собрали и отправили на передовую почти 15 тонн гуманитарной помощи и более 25 тысяч писем и видеопоздравлений. Кроме того, юные москвичи шьют одежду для раненых, плетут маскировочные сети и выступают в больницах и госпиталях", - говорится в сообщении.

Например, студенты колледжа сферы услуг №10 испекли и отправили на передовую домашнее печенье. В политехническом колледже №50 им. дважды Героя Социалистического Труда Н. А. Злобина подготовили компактные наборы для быстрого завтрака - кашу и кисель, которые можно приготовить, залив кипятком. А студенты и педагоги колледжа малого бизнеса №4 навестили военнослужащих в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка и передали им медикаменты, фрукты, домашнюю выпечку и адаптивную одежду, которую разработали и сшили студенты колледжа.

Также столичные колледжи передают участникам СВО необходимое оборудование. Так, в Московском автомобильно-дорожном колледже им. А. А. Николаева студенты, педагоги и родители собрали более 100 единиц техники - от портативных зарядных устройств и раций до детекторов дронов и тепловизионных прицелов.