Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в День воинской славы

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, посвященной 84-й годовщине парада на Красной площади, и почтил память павших солдат минутой молчания.

В возложении венков и цветов приняли участие представители кадетского движения Москвы, военный комендант Москвы, генерал-лейтенант Евгений Селезенев, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, председатель Координационного совета Международного союза "Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств" Василий Волков.

День воинской славы России отмечается 7 ноября. В этот день в 1941 году на Красной площади в Москве прошел военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.