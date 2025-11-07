Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили
08:42
обновлено 09:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в публикации от 11:35 мск 7 ноября.
Позднее в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту сообщили о восстановлении движения.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 11:53 мск.
