Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в публикации от 11:35 мск 7 ноября.

Позднее в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту сообщили о восстановлении движения.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 11:53 мск.

В новость внесены изменения (12:07 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.