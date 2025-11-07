В Роспотребнадзоре контролируют сообщения о продаже бетельного ореха

Ведомство также обратилось в Ассоциацию компаний интернет-торговли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Информацию о продаже на маркетплейсах опасного для здоровья бетельного ореха взята на контроль, направлено обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дети в РФ скупают опасный бетельный орех, оказывающий воздействие на психику. Уточняется, что продукт может вызвать привыкание и спровоцировать рак ротовой полости.

"В Роспотребнадзоре взяли на контроль появившееся в СМИ сообщения о продаже на маркетплейсах сушеных плодов бетеля, которые, по опубликованной информации, могут оказывать воздействие на психику, вызывать привыкание и способствовать развитию рака ротовой полости. В целях недопущения оборота потенциально небезопасной продукции Роспотребнадзор направил обращение в АКИТ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в обращении указана необходимость довести до рынка электронной торговли информацию о принятии мер, направленных на недопустимость реализации такого товара дистанционным способом. Продукция не соответствует требованиям законодательства и потенциально создает риски для здоровья населения РФ.