В Приангарье опровергли информацию о тяжелой ситуации с ВИЧ-инфекцией

За 10 месяцев 2025 года в регионе на 14,1% снизилось число новых случаев постановки такого диагноза

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Число новых пациентов с ВИЧ-инфекцией за 10 месяцев 2025 года в Иркутской области снизилось на 14%, что соответствует общероссийским показателям. Об этом говорится в сообщении иркутского областного центра СПИД.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщения, что якобы в Иркутской области, Хакасии и Коми зафиксированы локальные вспышки ВИЧ-инфицирования. А в том же Приангарье за пять месяцев 2025 года число новых случаев снизилось лишь на 1%.

"В Иркутской области, по данным на 10 месяцев 2025 года, на 14,1% снизилось число новых случаев постановки диагноза ВИЧ-инфекция. При этом протестировано на наличие ВИЧ-инфекции на 59 тысяч человек больше, чем в аналогичном периоде 2024 года", - говорится в сообщении областного центра СПИД. Также в нем указывается, что это снижение соответствует общероссийским трендам.

Кроме того, в сообщении приводятся слова главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексея Мазуса, что данные за пять месяцев носили промежуточный характер. Также, по мнению Мазуса, к концу 2025 года сохранится устойчивый тренд по снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции в стране, которое сегодня находится на историческом минимуме.

В Минздраве Хакасии сообщили ТАСС, что за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 213 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости составил 40,5 на 100 тыс. населения, что на 0,5% ниже показателя заболеваемости аналогичного периода 2024 года. Обследование на ВИЧ-инфекцию проводится во всех государственных медицинских учреждениях республики.