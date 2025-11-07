На территории Ямала прогнозируют опасные погодные явления

Ожидается снег и туман, днем до минус 28 градусов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют опасные погодные явления - сильное гололедно-изморозевое отложение на территории Надымского и севера Пуровского районов и в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа 7 и 8 ноября. Об этом сообщили в регионально гидрометцентре и управлении МЧС РФ.

"По данным ямальских синоптиков, <…> прогнозируется опасное погодное явление. Сильное гололедно-изморозевое отложение на территории Надымского и севера Пуровского районов, а также в городе Новый Уренгой", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в эти дни ожидается снег и туман, днем до минус 28 градусов. Главное управление МЧС России по региону просит граждан быть предельно осторожными в этот период. Автолюбителям рекомендуется быть внимательнее на дороге, двигаться с такой скоростью, которая обеспечит безопасное движение, и воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.