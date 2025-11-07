Пропавший в ОАЭ житель Петербурга, предположительно, был судим за мошенничество

Официальным подтверждением, что пропали именно Роман и Анна Новак ТАСС не располагает

Редакция сайта ТАСС

© Libin Jose/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Пропавший вместе с женой в ОАЭ житель Санкт-Петербурга по фамилии Новак, предположительно, был осужден в 2020 году за мошенничество. Соответствующие материалы, где фигурантом является полный тезка пропавшего, были опубликованы объединенной пресс-службой судов города пять лет назад.

Ранее следователи СК РФ возбудили уголовное дело в Санкт-Петербурге по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Согласно данным ряда местных СМИ и Telegram-каналов, пропали супруги Роман и Анна Новак, мужчина занимался криптобизнесом.

Как сообщала пресс-служба судов Петербурга 30 ноября 2020 года, Московский районный суд города признал Новака виновным по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, два эпизода). Судом было установлено, что Новак разработал план хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере фактического совладельца и инвестора проекта "Спорт в народ". Тогда он получил $100 тыс., по курсу ЦБ РФ на тот момент это было более 6,3 млн рублей, внес 3 млн рублей на счет проекта, а 3,3 млн рублей присвоил себе.

Кроме того, Новак ввел в заблуждение совладельца и инвестора создаваемого программного обеспечения по обмену денежными суррогатами (криптовалютой) Transcrypt. Под видом выплаты заработной платы лицам, которые якобы принимают участие в разработке ПО, с ноября 2017 года по июнь 2018 года Новак похитил у инвестора 4 млн рублей.

В результате в 2020 году суд назначил Новаку наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима, а также взыскал ущерб в пользу потерпевших в размере 3,3 млн рублей и 4 млн рублей соответственно.

Официальным подтверждением, что в ОАЭ пропали именно Роман и Анна Новак ТАСС на данный момент не располагает.