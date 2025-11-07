Министры здравоохранения ЮАР и РФ посетили в Претории центр ядерной медицины

Политики обсудили основные направления сотрудничества

ПРЕТОРИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Министры здравоохранения России и ЮАР Михаил Мурашко и Аарон Мотсоаледи на полях проходящего в Южно-Африканской Республике заседания рабочей группы по здравоохранению стран Группы двадцати (G20) посетили центр ядерной медицины NuMeRI в Претории. Об этом сообщил ТАСС представитель Минздрава ЮАР.

"Оба министра определили ядерную медицину как ключевую область взаимных интересов и подчеркнули ее потенциал для укрепления диагностических и лечебных возможностей в системах здравоохранения, - сказал он. - Министры указали на важность укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе в области самых передовых медицинских технологий. Они обсудили основные направления сотрудничества, уделяя особое внимание ядерной медицине и наращиванию потенциала связей для проведения совместных исследований".

В сентябре делегация ЮАР посетил Россию и участвовала в работе конференции по ядерной медицине. "В ЮАР считают, что эта конференция стала важной платформой для дальнейшего взаимодействия двух стран", - отметил собеседник агентства.

NuMeRI является научно-исследовательским центром, где ведутся работы в области ядерной медицины и лечения таких заболеваний, как рак. Центр расположен на территории Академической больницы имени Стива Бико.

Заседание группы по здравоохранению G20 проходит в конференц-центре отеля Протеа вблизи столицы провинции Лимпопо, города Полокване. Работа группы завершается 7 ноября.