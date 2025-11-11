Статья

Футуристическое метро: что нового появится в столичной подземке в ближайшие годы

Все начиналось с красной ветки. Девять десятилетий назад она называлась Кировско-Фрунзенской, сегодня — Сокольнической. В 1935 году Московский метрополитен имел 13 станций. За 90 лет их число увеличилось более чем в 20 раз и к 2030 году может превысить 300 станций (не считая МЦК и МЦД). Сколько человек строят столичное метро, по какому принципу выбираются локации для новых станций и как обновляется подвижной состав — в материале ТАСС

Новые станции. Не только Москва

Осенью 2025 года на День города москвичам подарили четыре новые станции на Троицкой линии метрополитена: "Вавиловскую", "Академическую", "Крымскую" и "ЗИЛ". "Эти четыре станции запускаем, и вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки, будет функционировать уже как единый организм. А дальше пойдем уже в сторону Троицка", — заявил на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин.

В пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы ТАСС рассказали, что сегодня на Троицкой линии строятся 6 станций — от "Новомосковской" до "Троицка", а также еще 13 станций на других линиях: 8 — на Рублево-Архангельской, 3 — на Бирюлевской, "Достоевская" на Кольцевой и "Гольяново" на Арбатско-Покровской. В ближайшие три года (в 2026–2028 годах) планируется ввести 26,9 км линий, 13 станций и одно электродепо метро, уточнили в пресс-службе.

Чуть ранее, в августе этого года, в интервью "Комсомольской правде" Сергей Собянин сообщил о том, что "до 2030-го будет построено порядка 30 станций, до 2035-го — еще 30". Таким образом, по его словам, в среднем в год будет строиться около 6 станций.

Столичный метрополитен уже давно вышел за пределы не только Старой Москвы — в 2009 году на территории Подмосковья появилась станция "Мякинино". В настоящее время в Красногорске строится "Липовая Роща" Рублево-Архангельской линии метро. В будущем радиус будет продлен за станцию "Ильинская", после которой появятся станции "Красногорск" и "Изумрудные холмы".

Как принимается решение о строительстве

"Для проектирования станций выбираются точки с высокой пассажирообразующей нагрузкой: жилые районы, зоны с высокой концентрацией рабочих мест или объекты общественного значения (например, вокзалы, культурные объекты, учебные заведения)", — пояснили в пресс-службе столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

Особенно актуально это для Новой Москвы, где сейчас активно развиваются территории, а с учетом их отдаленности от исторического центра метрополитен должен стать главным видом транспорта для местных жителей.

Второй важный аспект — наличие планировочных возможностей для размещения новых станций. Сюда входит определение зон для их строительства и эксплуатации, в том числе выбор мест для вестибюлей, выходов, вентиляционных камер и инженерных коммуникаций. Помимо самого объекта метро, разрабатываются проекты развития улиц и дорог, чтобы доступ к станциям был удобным и для пешеходов, и для пассажиров наземного транспорта.

От взлетающего самолета до мозаичных рыб

"Принципиальное отличие новых станций метро от старых заключается не только в эстетике, но и в подходе к самим принципам проектирования и эксплуатации. Если исторические станции, такие как "Площадь Революции", — это прежде всего памятники эпохи, воплощение идеологии и монументальности, то современные станции создаются в логике комфорта, энергоэффективности и устойчивого развития. Сегодня мы проектируем станции как полноценные общественные пространства, а не просто транспортные объекты", — отметили в Комплексе градостроительной политики и строительства.

"Современные станции проектируются максимально разными и не похожими друг на друга. Каждая из них становится уникальным архитектурным высказыванием, вдохновленным историей, окружением и культурным кодом своего района. От взлетающего самолета на "Пыхтино" до мозаичных рыб на "Нагатинском Затоне" — каждая станция рассказывает свою историю", — заявил ТАСС заместитель начальника Управления Архитектурного совета Сергей Глубокин.

Новые технологии и российские ноу-хау

Применяются при строительстве столичного метро и различные ноу-хау. В частности, новое слово для московского метростроения — двухпутные тоннели и станции с береговыми платформами. "Мы начали их строить на Некрасовской линии, и сегодня они уже применяются на Большом кольце метро и радиусах, например на Рублево-Архангельском, где таким способом будет построен участок от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Липовой Рощи", — рассказал ТАСС генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

По его словам, на строительных площадках метрополитена по всему городу сегодня трудятся около 11 тыс. человек — представителей примерно 100 рабочих профессий. В пиковые периоды, например этим летом при подготовке пуска нового участка Троицкой линии, число сотрудников, занятых в строительстве, превышало 14 тыс. человек.

Метрофлот

Московский метрополитен опережает европейские и американские метро по темпам обновления подвижного состава. С 2010 года доля составов современного поколения в парке увеличилась примерно с 13 до 79%. В СССР поезда улучшались раз в десятилетия, в нынешнее время — раз в два-четыре года. Планируется, что уже в 2030 году более 90% подвижного состава будет относиться к современному поколению.

"Парк подвижного состава метро насчитывает сегодня больше 6,7 тыс. вагонов. В ближайшие два года Москва планирует получить более 700 новейших вагонов российского производства "Москва-2026". Это одна из самых больших в мире закупок вагонов метрополитена", — сообщили ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена.

В поезде "Москва-2026" будут сохранены основные преимущества составов предыдущей серии: широкие двери, межвагонные переходы, мощные системы кондиционирования, подсветка салона в цвет линии, повышенная вместимость, возможность зарядки гаджетов. Кроме того, на новых вагонах установят эффектные футуристические фары, которые автоматически приглушают свет при въезде на станцию.