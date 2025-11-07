Паслер поручил приостановить снос киосков в Екатеринбурге

Вопрос требует выработки единого подхода к размещению таких объектов в современном городе, сообщил губернатор Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Свердловской области Денис Паслер поручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову временно приостановить работы по демонтажу объектов нестационарной торговли до принятия нового решения. Об этом Паслер сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее в городе начали активно демонтировать нелегальные киоски.

"Поручил главе города приостановить работы по демонтажу до принятия адекватного решения", - написал он, добавив, что вопрос требует выработки единого подхода к размещению подобных объектов в городе, который не сдержит развитие субъектов МСП. Среди возможных решений этой проблемы - внесение изменений в муниципальные и региональные нормативные правовые акты. "Глава Екатеринбурга Алексей Орлов должен создать межведомственную рабочую группу с участием представителей малого бизнеса и профильных специалистов мэрии для выработки совместного решения по вопросу нестационарной торговли", - добавил Паслер.

Например, считает Паслер, можно пересмотреть ограничения на размещение киосков на остановках. Глава региона пояснил, что раньше киоски устанавливали без четких правил, в результате чего они не соответствуют ни дизайн-коду города, ни санитарно-эпидемиологическим требованиям. И в 2022 году правительство РФ дало регионам право на продление действующих договоров на размещение объектов торговли на срок до семи лет, чтобы за это время навести порядок в отрасли. В Свердловской области установили срок в два года.

Он написал, что по части договоров он уже истек, а по 1 118 договорам срок заканчивается в 2025 году. Администрация города провела мониторинг, при котором выяснила, что большинство мест размещения киосков не соответствует требованиям законодательства. Это значит, что после окончания действия договоров они должны быть исключены из схемы размещения.