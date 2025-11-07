В Свердловской области снежный покров достигнет 20 см во второй половине ноября

Начало перезимовки озимых посевов проходит удовлетворительно, сообщила начальник отдела агрометеорологии Уральского гидрометцентра Людмила Саваринюк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Снежный покров в ближайшие дни установится на части территорий Свердловской области, а в конце второй декады ноября в самых северных районах региона достигнет 20 см. В остальной северной части и на востоке покров достигнет к этому времени 10-13 см, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник отдела агрометеорологии Уральского гидрометцентра Людмила Саваринюк.

"В ближайшие дни и в течение второй декады ноября сохранится неустойчивая погода. Порциями холодный воздух будет поступать на север и восток нашей области, поэтому в этих районах в ближайшие дни пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. <…> Изменения температуры ожидаются от минус 2 до минус 17-20 [градусов]. В большинстве районов севера и востока установится снежный покров и к концу второй декады ноября достигнет 10-13 см, на крайнем севере [области] - возможно до 20 см", - рассказала Саваринюк.

По ее словам, начало перезимовки озимых посевов проходит удовлетворительно. Только 4 ноября, когда температура понизилась до - 18 градусов, возникала опасность повреждения надземной части растений.

Также Саваринюк отметила, что ноябрь в Свердловской области в этом году ожидается теплее нормы, а декабрь - близким к норме, с достаточным количеством осадков.