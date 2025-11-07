Надзорные органы Бурятии и бизнес будут сотрудничать после массового отравления

Принято решение наладить взаимодействие в части проведения профилактических мероприятий, сообщила зампред правительства - министр здравоохранения региона Евгения Лудупова

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии, надзорные органы и местные предприниматели договорились о более тесном взаимодействии, чтобы исключить случаи массового отравления людей пищевыми продуктами - подобные тому, что произошел в октябре в Улан-Удэ. Об этом сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Читайте также

Вода, шаурма, лобио. Хроника массовых отравлений в России

Ранее 165 жителей Бурятии, из которых 92 - дети, отравились готовой продукцией компании "Восток", приобретенной в сети магазинов "Николаевский". Было госпитализировано 82 пациента, у нескольких лабораторно подтвердили сальмонеллез, 1 человек попал в реанимацию.

"Сегодня на внеочередном заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) при правительстве Республики Бурятия обсудили важный вопрос - профилактику острых кишечных инфекций. <…> Принято решение наладить взаимодействие органов исполнительной власти, предпринимателей и контрольно-надзорных органов в части проведения профилактических мероприятий в отношении предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности", - сообщила Лудупова.

Она отметила, что участники СПЭК проанализировали результаты эпидемиологического расследования массового отравления продукцией ООО "Восток". "В настоящее время все лечебно-профилактические мероприятия завершены, пациенты выписаны. Но после таких чрезвычайных случаев групповой заболеваемости важно не допустить повторения подобного", - подчеркнула министр. По ее словам, через полгода СПЭК рассмотрит вопросы эффективности принятых мер.

Представители регионального управления Роспотребнадзора отметили важность системного взаимодействия Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии, общественных организаций по содействию и помощи бизнесу и контролирующих органов при проведении профилактических мероприятий в отношении компаний, осуществляющих изготовление и реализацию пищевой продукции.

Профилактические мероприятия

Ранее бизнес-омбудсмен Бурятии Чингис Матхеев в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что работа надзорных органов, различных институтов поддержки бизнеса должна быть активно направлена не только на проверочные, но и на профилактические мероприятия - в Бурятии их количество в последнее время снизилось. "Наш регион ранее был в числе лидеров по доле профмероприятий в общем количестве контрольно-надзорных мероприятий - соотношение составляло порядка 96% к 100%, а в этом году показатель снизился до 76%, - отметил он. - В сфере общепита постоянно появляются новые игроки, которые знают не все тонкости ведения бизнеса на этом рынке. Мы всегда готовы оказать консультационную помощь предпринимателям".

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия также напомнили, что всегда готовы консультировать предприятия о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований - чтобы предупредить распространение острых кишечных инфекций. "По итогам заседания в адрес органов исполнительной власти, местного самоуправления, иных заинтересованных ведомств, а также хозяйствующих субъектов даны поручения по принятию дополнительных мер по профилактике острых кишечных инфекций", - добавили в пресс-службе управления.

После массового отравления в столице Бурятии, 22 октября, Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приостановил работу компании "Восток" на 90 суток. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обвинение предъявлено заведующей производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", женщина помещена под домашний арест.