В Сыктывкаре побит температурный рекорд 1957 года

Воздух прогрелся до +7,6 градуса

СЫКТЫВКАР, 7 ноября. /ТАСС/. Новый температурный рекорд установлен в Сыктывкаре, где днем 6 ноября воздух прогрелся до +7,6 градуса, что на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда. Он удерживался с 6 ноября 1957 года, сообщили ТАСС в ЦГМС Коми.

"Наблюдается мощный вынос тепла. Вчера, 6 ноября, дневной прогрев в Сыктывкаре составил плюс 7,6 градуса, что на 0,3 градуса выше предыдущего температурного рекорда. Он держался 68 лет, с 6 ноября 1957 года", - сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

Вместе с теплом в столицу региона пришли проливные дожди, отметила синоптик. В ночь на пятницу в Сыктывкаре выпала треть месячной нормы осадков - 17 мм при климатической норме 52 мм за месяц.

В ближайшие дни ожидается постепенное понижение температуры и сложные погодные условия - североатлантические циклоны принесут в Коми сильные снегопады, метели, усиление ветра до штормовых значений.