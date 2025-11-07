В Тюменской области пройдет серия семинаров по профилактике кибермошенничества

В них примут участие более 700 человек

ТЮМЕНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Серия семинаров и лекций по профилактике кибермошенничества стартовала в Тюменской области, участие в мероприятиях примут более чем 700 человек в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске. Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Стопмошенники72.рф".

"В Тюменской области стартовала серия обучающих мероприятий по профилактике кибермошенничества. Обучение пройдет в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске.

С 7 ноября по 15 декабря в регионе будут организованы лекции и семинары, в которых примут участие более 700 человек", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что спикерами выступят представители региональных управлений МВД и прокуратуры, отделения Банка России по области. Эксперты разберут сценарии и уловки мошенников на реальных примерах, расскажут об их психологических приемах и том, как самому распознать попытку обмана.