В Крыму начнут работать отделения Росреестра и Роскадастра с 2026 года

Сама процедура оформления документов в регионе останется без изменений, сообщила журналистам зампредседателя совета министров республики Анна Анюхина

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Полномочия по регистрации недвижимости и другие функции, ранее выполняемые Госкомрегистром Республики Крым, будут переданы Росреестру и Роскадастру, сообщила журналистам зампредседателя совета министров региона Анна Анюхина.

С момента воссоединения Республики Крым с Россией в 2014 году полномочия о регистрации недвижимости в Республике Крым на время переходного периода исполнял республиканский орган - Государственный комитет по регистрации и кадастру.

"Это переданные полномочия, переходный период завершился. Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и руководителем федеральной службы (Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - прим. ТАСС) Олегом Скуфинским принято решение о том, что данные полномочия, как и во всей РФ, должны быть переданы на федеральный уровень. Соответственно, с 1 января 2026 года на территории Республики Крым будут созданы два органа: это территориальное управление Росреестра по Республике Крым и территориальный филиал Роскадастра", - рассказала Анохина.

Он добавила, что сотрудники Госкомрегистра Крыма будут переведены в штат федеральных структур. Сама процедура оформления документов в регионе останется без изменений.

Ранее Аксенов подписал указ о ликвидации Госкомрегистра с 1 января 2026 года.