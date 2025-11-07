В Красноярске на медиафоруме презентовали агрегатор позитивных новостей ТАСС

Платформа начала работать в июле 2025 года, а в октябре новости на сайте читало уже около 55 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Агрегатор позитивных новостей, специально сделанный для создания единого позитивного информационного пространства в России, презентовала в Красноярске на медиафоруме "Енисей" руководитель проекта "В РФ" ТАСС Юлия Раченкова.

"Мы запустили агрегатор позитивных новостей, где вместе с партнерами региональными СМИ формируем единое информационное пространство, наполненное позитивными новостями о жизни страны. Цель - сформировать здоровый психологический климат в стране, повысить уровень доверия населения к государственной власти, сформировать или укрепить у россиян чувство гордости за страну. В агрегаторе формируется позитивный контент, в том числе социально значимый, например, о здоровом образе жизни, семейных ценностях", - сообщила Раченкова.

По словам руководителя проекта, платформа начала работать в июле 2025 года, а в октябре новости на сайте читало уже около 55 тыс. человек. "Сегодня с нами сотрудничают 44 СМИ из 19 регионов России, в том числе из Сибири - Красноярского края, Иркутской области. Мы уверены, что количество позитивных новостей на агрегаторе будет расти за счет увеличения количества СМИ - участников проекта. Кроме того, ожидаем, что в 2026 году на сайте заработает геотаргетинг, чтобы читатель из Красноярского края заходил на сайт и видел новости именно для этого региона", - пояснила Раченкова.

Красноярский медиафорум "Енисей" проходит 6-7 ноября. На мероприятия форума приезжают журналисты, блогеры, медиадизайнеры и менеджеры со всей России. Организатором события выступает Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В рамках форума проходят мастер-классы, практикумы, семинары и открытые лекции.