В Керченском проливе собрали более 184 тыс. тонн загрязненного песка

Новых выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района не отмечалось

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. км береговой линии очищено в рамках ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, собрано 184,8 тыс. т загрязненного песка и грунта, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

"Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше продолжается. В ходе осмотра водолазами затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утечек нефтепродуктов не зафиксировано", - добавили в кабмине.

За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района не отмечено, говорится в сообщении.

О крушении

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.