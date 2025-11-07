В ГД внесли законопроект о дифференцированных выплатах на жилье для детей-сирот

Внедрение такого подхода позволит сократить расходы бюджетных средств на эти цели до 30% и дополнительно обеспечить жильем порядка 500 детей-сирот, отметили в пояснительной записке

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект об изменении порядка расчета выплат на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", предусматривающие расчет размера выплат на приобретение жилья с учетом средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилой площади в субъекте РФ, дифференцированной по муниципальным образованиям региона, при этом с сохранением минимального федерального уровня.

Размер выплат на приобретение жилья для детей-сирот рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м в регионе в целом, без учета различий между муниципальными образованиями.

Как отмечается в пояснительной записке, внедрение дифференцированного подхода позволит сократить расходы бюджетных средств на эти цели до 30% и дополнительно обеспечить жильем порядка 500 детей-сирот. "По состоянию на 1 сентября 2025 года численность необеспеченных жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 180 869 человек", - говорится в документе.

Законопроект в случае принятия вступит в силу со дня его официального опубликования.