Пушилин поручил сделать беззаявительными максимальное число соцвыплат

Руководитель региона отметил важность поддержки семей с детьми, пожилых людей и ветеранов боевых действий

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин поставил задачи новому министру труда и социальной защиты региона Алексею Исаеву, в том числе перевести максимальное число социальных услуг и выплат в беззаявительный формат.

"Дал ряд поручений новому министру труда и соцзащиты ДНР Алексею Исаеву. Он уже работал здесь - курировал работу Нижегородской области как региона-шефа в Харцызске, - написал Пушилин в своем Telegram-канале. - В частности, необходимо <...> перевести максимальное количество социальных услуг и выплат в проактивный формат - без необходимости подачи заявления".

Он поручил уделить особое внимание своевременности выплат и их индексации. Руководитель региона отметил важность поддержки семей с детьми, пожилых людей и ветеранов боевых действий. В числе приоритетов - преодоление дефицита кадров. Пушилин ждет Исаева с первым докладом о проделанной работе через месяц. "Социальная сфера региона должна соответствовать современным высоким стандартам России. Услуги должны быть удобными, быстрыми и качественными", - заключил глава республики.

Алексей Исаев назначен главой Минтруда ДНР 30 октября.