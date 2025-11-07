В СФО рак легких чаще выявляют у мужчин в Алтайском и Красноярском крае

В целом среди мужского населения заболеваемость по округу снижается

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Среди регионов Сибирского федерального округа наиболее высокие показатели заболеваемости раком легких среди мужчин демонстрируют Красноярский и Алтайский края. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила старший научный сотрудник отделения торакальной онкологии НИИ онкологии Томского НИМЦ Татьяна Полищук.

В России с 3 по 9 ноября проходит Неделя профилактики рака легких. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Ранние стадии зачастую протекают без симптомов, и о заболевании пациенты могут узнать лишь на поздних этапах, что осложняет лечение. Среди факторов риска - курение, хронические заболевания легких, работа на вредных производствах, плохая экологическая обстановка.

"Высокий показатель заболеваемости мужского населения мы регистрируем в Алтайском крае, высокий показатель заболеваемости и смертности в Красноярском крае", - сказала она. По данным онкодиспансеров, в каждом из этих регионов в 2024 году выявили более 1 тыс. случаев рака легких.

По словам Полищук, в целом среди мужского населения заболеваемость по округу снижается, однако удерживает второе место среди онкологических заболеваний. Лидирует рак предстательной железы. В то же время отмечается рост случаев онкологии легких у женщин, в том числе среди молодых и некурящих. Это, по словам старшего научного сотрудника, может быть обусловлено в том числе использованием вейпов и электронных сигарет, что приводит к хроническим заболеваниям легких, повышающих риск онкологии. В структуре заболеваемости среди женщин рак легких занимает шестое место в округе.

Выявлять рак легкого на ранних стадиях помогают скрининговые программы и диспансеризация. Удельный вес заболевания на ранних стадиях в Сибири составляет порядка 35%. В то же время четвертую стадию диагностируют почти в трети случаев, а в некоторых регионах и в 45% случаев. Благодаря современным методам лечения, случаи одногодичной летальности являются единичными, отметила Полищук. Среди методов лечения преобладает комбинированный, однако расширяются и возможности лекарственной терапии.

В Новосибирской области количество пациентов, состоящих на диспансерном учете после лечения, увеличивается благодаря современным методикам лечения рака легкого, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель главного врача Новосибирского клинического онкологического диспансера Вадим Козлов. Это обусловлено сочетанием методов лечения - хирургии, таргетной терапии, иммунотерапии и других.