"Страна": на западе Украины заметили Анджелину Джоли

Издание опубликовало фото актрисы, которое, как утверждается, сделано на одной из заправок

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Актрису Анджелину Джоли заметили в Тернополе на западе Украины, сообщило издание "Страна".

Издание опубликовало в Telegram-канале фото актрисы, которое, как утверждается, сделано на одной из заправок города.

В то же время украинские СМИ пишут, что водителя из кортежа Джоли, задержанного ранее сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), отпустили. Хотя 6 ноября в эфире телеканала "Рада" сообщалось, что местонахождение мужчины неизвестно.

5 ноября стало известно, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. При этом сотрудники ТЦК задержали одного из охранников актрисы на блокпосту при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. В украинских Telegram-каналах также распространились кадры, как в военкомат заходит сама Джоли.

Позже украинские СМИ со ссылкой на источники в Сухопутных войсках сообщили, что задержанный водитель является гражданином Украины 1992 года рождения и не имеет оснований для отсрочки. Отмечалось, что Джоли не освободила водителя, он остался в военкомате и готовится к военной службе по мобилизации. Официальных комментариев от властей и военных не поступало до сих пор.