В Реутове открылся первый в РФ муниципальный отдел фонда "Защитники Отечества"

РЕУТОВ /Московская область/, 7 ноября. /ТАСС/. Первый в России муниципальный отдел фонда "Защитники Отечества" открылся в подмосковном Реутове. В открытии приняла участие статс-секретарь - замминистра обороны РФ, руководитель фонда Анна Цивилева.

"Сегодня у нас открыт первый центр, и это действительно очень удобно, потому что здесь сконцентрированы специалисты различных федеральных органов исполнительной власти: и центр занятости, и Бюро медико-социальной экспертизы, здесь присутствуют представители военкоматов и военной прокуратуры, Социальный фонд России. То есть человек может прийти и в одном месте решить все свои вопросы", - сказала она.

Как пояснили в пресс-службе "Защитников Отечества", Московская область является одним из крупнейших регионов России по числу ветеранов СВО, находящихся на сопровождении фонда, сложная логистика не позволяет им оперативно получать помощь. Создание отдела направлено прежде всего на повышение доступности и качества персонального сопровождения ветеранов специальной военной операции и членов их семей, подчеркнули в фонде. Отдел в Реутове будет принимать ветеранов СВО из соседних муниципальных образований: Балашихи, Люберец, Королева.

Офис разделен на две зоны: клиентскую, где социальные координаторы и представители ведомств и организаций ведут прием, и на зону психологической поддержки "Своя сила". Помощь оказывается по принципу "равный - равному", а прием ведут ветераны спецоперации, прошедшие реабилитацию. Кроме того, в офисе ветераны могут заполнить заявление на выдачу технических средств реабилитации, в том числе автомобилей с ручным управлением.

Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Московской области Ольга Ермакова пояснила, что Реутов был выбран из-за удобства: в городском округе удобная транспортная развязка, хорошая транспортная доступность, а также множество ведомств, которые находятся рядом. Она добавила, что офис открыт в здании МФЦ, что упрощает получение заявок через Госуслуги.

Ранее инициативу о создании отделов в крупных муниципалитетах на заседании наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" 20 октября поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. По словам Цивилевой, они необходимы, чтобы социальные координаторы фонда могли оказывать помощь тем военнослужащим, которые проживают в малых муниципалитетах, деревнях. Пилотными проектами являются Луганская и Донецкая народные республики, а также Московская область.