В ГД подготовят дорожную карту законодательных мер по полному запрету вейпов

Вице-спикера Госдумы Шолбан Кара-оол отметил, что целью является защита "будущего поколения от никотиновой зависимости"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Участники межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз под руководством вице-спикера Госдумы Шолбана Кара-оола подготовят дорожную карту законодательных мер в отношении полного запрета вейпов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе первого замруководителя фракции "Справедливая Россия", первого зампреда думского комитета по контролю Дмитрия Гусева.

"В заседании межфракционной группы примут участие депутаты всех парламентских фракций, представители МВД России, Минздрава, Роспотребнадзора, а также общественные организации. По итогам будет подготовлена дорожная карта законодательных мер и предложения по разработке единого межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов и мерах ответственности за их оборот", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее Гусев вместе с коллегой по фракции Еленой Драпеко направил обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением установить уголовную ответственность за изготовление, хранение, распространение и потребление вейпов и жидкостей к ним. Отмечается, что в ответ на обращение депутатов МВД России поддержало идею расширения ограничений и предложило направить своих представителей в состав рабочей группы.

"Мы видим готовность МВД к сотрудничеству и конструктивному диалогу. Борьба с никотиновой зависимостью - общегосударственная задача, и рабочая группа станет инструментом, который объединит усилия парламента, правительства и экспертов ради здоровья наших граждан", - сказал Гусев, его слова приводит пресс-служба.

В свою очередь Кара-оол отметил, что президент РФ ясно обозначил приоритет государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, поддержав инициативу о полном запрете вейпов. "Мы совместно с правительством и экспертным сообществом должны выработать системные решения - ограничить оборот вейпов, усилить контроль и ужесточить ответственность. Наша общая цель - защитить будущее поколение от никотиновой зависимости", - добавил вице-спикер Госдумы.

Ранее во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ. С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в соседних государствах СНГ и других странах мира. Путин идею поддержал, но при этом отметил, что важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы среди молодежи.