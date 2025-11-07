Мэрия Ярославля соберет совет из-за испорченных памятников погибшим бойцам СВО

На некоторых памятниках невозможно различить надписи и портреты

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Мэрия Ярославля организует технический совет и выяснит, почему на памятниках погибшим бойцам СВО на Воинском мемориальном кладбище стали исчезать портреты и появились темные пятна. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее в соцсетях появились фотографии, сделанные на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле, гранитные памятники на могилах бойцов СВО покрыты темными пятнами, что сильно портит изображение героев. На некоторых памятниках невозможно различить портреты и надписи. Ситуация возмутила родственников погибших военнослужащих.

"В ближайшие дни будет организован технический совет с привлечением подрядной организации и специалистов-экспертов для выработки предложений по техническому решению и возможной корректировке технического задания на производство работ по нанесению портретов и надписей на памятниках военнослужащим, погибшим в ходе проведения СВО", - говорится в сообщении.

"5 ноября в мэрии Ярославля уже прошла встреча с родственниками военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО, стороны обсудили произошедший инцидент" , - уточнили в пресс-службе.