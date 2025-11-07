Власти Марий Эл и Владимирской области будут вместе развивать новые туристические маршруты

Одним из совместных проектов был назван перспективный туристический маршрут в городе Кольчугино Владимирской области

ЙОШКАР-ОЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Марий Эл и Владимирской области будут развивать новые совместные туристические маршруты, а также деловой и событийный туризм. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев по итогам совещания, посвященному межрегиональному сотрудничеству.

"Партнерство с Владимирской областью может стать дополнительным импульсом для роста туристического потока, а совместная работа будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата и развитию туристической инфраструктуры в обоих регионах", - сказал Зайцев. Отметив, что речь идет в том числе про новые автомобильные турмаршруты, событийный и деловой туризм, глава республики напомнил, что в рамках нацпроекта в Марий Эл развивается транспортная инфраструктура - от реконструкции аэропорта до строительства новых причалов для круизов по Волге. "Вклад туристической отрасли во внутренний региональный продукт составляет около 3%, только за девять месяцев года регион принял более миллиона туристов и экскурсантов, и в сравнении с 2022 годом турпоток увеличился на 34%", - напомнил Зайцев.

Одним из совместных проектов в рамках совещания был назван перспективный туристический маршрут в городе Кольчугино Владимирской области. "Мы заинтересованы не только в увеличении туристического потока в признанные всем миром Владимир и Суздаль, но и развиваем те места, которые ранее не имели интереса у туристов", - заметил, в свою очередь, первый заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов, пригласивший туристов из Марий Эл посетить Владимир и другие города "Золотого кольца".

По итогам совещания, как проинформировали в пресс-службе Зайцева, было подписано соглашение об организации всестороннего и эффективного сотрудничества в целях развития туризма в обоих регионах.