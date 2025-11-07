В Москве возводят второй пешеходный мост в Мневниковской пойме

Длина нового моста составит около 200 м, ширина - почти 12 м

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Еще один пешеходный мост строят в Мневниковской пойме в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Строим второй пешеходный мост в Мневниковской пойме. Он соединит восточную часть этой территории и парк "Фили", а также создаст пешеходную связь с метро "Терехово" БКЛ", - написал мэр.

Он уточнил, что длина нового моста составит около 200 м, ширина - почти 12 м. Его конструкция будет выполнена в серых тонах с красными акцентами - в едином стиле с Гагаринским мостом.

"Идут подготовительные работы: скоро возведем искусственные полуострова, где расположим краны для сборки пролетных строений. Затем соберем арку, установим и натянем вантовую систему. Строительство не будет мешать судоходству", - отметил Собянин.

По его словам, в западной части поймы уже возводят пешеходный мост до Крылатского. Оба объекта планируют открыть в 2027 году - к этому времени появится прямой рекреационный маршрут между районами Крылатское и Филевский парк, заключил мэр.