Движение первых заключило соглашения с Монголией и Южной Осетией

Документы направлены на развитие связей, обмен опытом и реализацию совместных проектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Движение первых заключило двусторонние соглашения о сотрудничестве с детскими организациями из Монголии и Южной Осетии, передает корреспондент ТАСС. Документы направлены на развитие связей, обмен опытом и реализацию совместных проектов в сфере детской и молодежной политики.

Со стороны Движения первых документы подписал председатель правления Артур Орлов. С монгольской стороны подпись поставил исполнительный директор Монгольского детского совета Мунгунцоож Бэхбат, со стороны Южной Осетии - зампредседателя Республиканской детской общественной организации "Передовые" ("Раззагонтае") Роксана Гучмазова.

"Для Движения первых такие партнерства имеют большое значение - ведь только через открытый диалог и совместные проекты мы можем сделать детское движение действительно международным. Сейчас у нас уже заключено 31 соглашение с организациями из 24 стран мира. И мы продолжаем расширять наше сотрудничество", - подчеркнул Орлов.

Заключение соглашений стали частью работы в рамках заседания Международной ассоциации детских организаций (МАДО), которое проходит в рамках III Международной научно-практической конференции по вопросам развития детского движения.