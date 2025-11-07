Реклама вебкам-студии на сайте колледжа Петербурга была результатом взлома

Работа ресурса уже восстановлена, сообщили в пресс-службе городского комитета по науке и высшей школе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Сайт Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа, где обнаружена реклама вебкам-студии, был взломан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по науке и высшей школе.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что в новостной ленте сайта Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа размещено объявление о наборе персонала в вебкам-студию.

"Сайт Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа (СПАСК) был взломан в результате хакерской атаки. На данный момент работа официального сайта восстановлена", - сообщили в комитете.

Как убедился корреспондент ТАСС, в настоящее время страница сайта функционирует в обычном режиме, реклама недоступна.