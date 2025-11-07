В Липецкой области высадили более 20 тыс. деревьев в рамках акции "Сохраним лес"

В организованных высадках приняли участие 738 человек

ЛИПЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. молодых деревьев высадили в Липецкой области в текущем году в рамках всероссийской экологической акции "Сохраним лес". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Подвели итоги всероссийской экологической акции "Сохраним лес", которая проводилась на территории региона. С 25 сентября по 31 октября проведено семь организованных высадок сеянцев лесных культур, из них три - в населенных пунктах, четыре - на территориях лесничеств. Всего высажено 20 тыс. 720 сеянцев древесных пород", - сказал Артамонов.

В частности, в рамках акции на территории региона было высажено 18 тыс. 100 сосен, 2 тыс. 300 берез, 200 дубов, 100 ясеней и 20 лип, пояснил губернатор.

По его словам, в организованных высадках приняли участие 738 человек.

"Самая массовая - центральная акция проведена 9 октября на четырех гектарах Балашовского участкового лесничества ОКУ "Грязинское лесничество" близ ОЭЗ "Липецк". В ней приняли участие 420 добровольцев, которые высадили в тот день 13 тыс. 500 сосен", - сказал Артамонов.