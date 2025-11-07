МВД: в закрытых каналах в Telegram создают панику фейками о нападениях на школы

Злоумышленники стремятся создать видимость нападений на учебные заведения, используя полученную из открытых источников информацию о личностях учащихся, расписании уроков, внутренних школьных мероприятиях, отметили в ведомстве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники через закрытые каналы в Telegram для дестабилизации общественно-социальной ситуации в России создают видимость нападений на учебные заведения. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Продолжаются мероприятия по выявлению и блокировке закрытых сообществ, создаваемых в мессенджере Telegram для дестабилизации общественно-социальной ситуации в стране. В таких каналах и чатах распространяются угрозы совершения взрывов, захвата заложников и других тяжких преступлений", - сказали в управлении.

В МВД пояснили, что злоумышленники стремятся создать видимость нападений на учебные заведения, используя полученную из открытых источников информацию о личностях учащихся, расписании уроков, внутренних школьных мероприятиях. Таким образом они создают иллюзию реальной опасности, "провоцируя панику и хаос", подчеркнули в киберполиции.

Главная задача организаторов таких каналов состоит в создании атмосферы тревоги и страха среди населения, добавили в УКБ. Этому способствуют нарушение стабильности учебного процесса, отмена занятий, ослабление доверия к государственным органам и образовательным учреждениям, а также эксплуатация родительских страхов и тревоги за жизнь и здоровье детей.

"Если вы столкнулись с таким контентом, сохраняйте спокойствие - большинство подобных сообщений не связаны с реальными угрозами, не пересылайте и не распространяйте такие материалы - это усиливает панику", - советуют в полиции. Кроме того, в МВД рекомендуют сразу же сообщить в правоохранительные органы (через сайт МВД, горячую линию или участкового), а также пожаловаться на канал в Telegram. "Безопасность детей - безусловный приоритет. Однако эффективная защита возможна только при взвешенной оценке ситуации и отказе от распространения неподтвержднной информации", - подытожили в МВД.