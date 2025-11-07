Самая крупная бабочка в мире впервые появилась в Ботаническом саду КБГУ

Речь идет о павлиноглазке атлас

НАЛЬЧИК, 7 ноября. /ТАСС/. Самая крупная бабочка в мире - павлиноглазка атлас - впервые появилась в Ботаническом саду Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) в Нальчике. Насекомое доставили с Филиппин, рассказали ТАСС в учебном заведении.

"Павлиноглазка атлас - не только крупная, но и удивительно умная бабочка. Края ее крыльев имитируют змеиную голову, что является защитным механизмом от хищников. При опасности она начинает медленно шевелить крыльями, имитируя движения змеи, и птицы предпочитают облетать ее стороной", - отметил директор Ботанического сада КБГУ Мурат Бахов.

Ученые говорят, что размах крыльев новорожденной бабочки, куколки которой были ранее привезены с Филиппин, достигает 30 сантиметров. Появление насекомого совпало с Днем народного единства, поэтому ей дали символичное имя - Праздничная. Окрас бабочки соответствует названию: красновато-коричневый фон украшен вкраплениями белого, оранжевого, розового и черного цветов.

Бабочку могут увидеть все желающие в условиях оранжереи. По словам сотрудников сада, Праздничная большую часть времени проводит в неподвижности, чтобы сохранить энергию.

"Тем, кто не успеет увидеть эту бабочку, переживать не стоит. В нашем инкубаторе находятся еще шесть куколок, которые превратятся в бабочек в течение месяца. Мы создали для них идеальные условия, максимально приближенные к тропическому климату", - сообщила сотрудник Ботанического сада КБГУ Марина Бабугоева.

Помимо бабочек, в Ботаническом саду можно наблюдать также уникальную коллекцию растений, включая древние метасеквойи, вечнозеленые самшиты, японские криптомерии и реликтовое гинкго билоба. Осеннюю атмосферу дополняют цветущие хризантемы.