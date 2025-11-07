В Москве утвердили новые требования к оформлению временных ограждений на стройплощадках

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило новые требования к декоративно-художественному оформлению временных ограждений на строительных площадках с целью улучшения внешнего вида ограждений, а также повышения уровня информированности граждан о строящихся объектах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласно новым требованиям, временные ограждения должны не только выполнять свою основную функцию безопасности, но и гармонично вписываться в городской ландшафт. Использование ярких и информативных элементов позволит жителям и гостям столицы получать актуальную информацию о строительных проектах, их целях и сроках завершения.

"Максимально допустимая высота ограждения строительной площадки будет увеличена с 2,1 м до 6 м с возможностью размещения на ней информации с названием проекта, контактными номерами телефонов и сайтом. Применение объемных световых букв и информационных носителей со сменными изображениями облегчит процесс осведомления граждан о текущем процессе строительства. Эти изменения направлены на создание более комфортной городской среды и повышение прозрачности градостроительных процессов", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что расширение требований к оформлению временных ограждений на строительных площадках Москвы - это шаг к созданию более информативного и безопасного городского пространства, которое улучшит качество жизни горожан и сделает столицу более современной и комфортной для проживания.

"Размещать информацию о проекте можно будет и на ветрозащитных экранах. Это также поможет повысить информированность жителей столицы о создаваемых объектах и поспособствует созданию гармоничного облика города. Все изменения вступят в силу с первого января 2026 года", - пояснил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Так, для поддержания архитектурного облика Москвы оформление временных ограждений и ветрозащитных экранов на строительных площадках будет рассматриваться и одобряться Архитектурным советом города Москвы и его комиссиями в каждом случае индивидуально.

Осуществлять контроль за соответствием информации на ветрозащитных экранах проектной документации и новым требованиям будет Мосгосстройнадзор. При выявлении нарушений застройщик получит уведомление о необходимости устранить замечания либо демонтировать конструкцию.