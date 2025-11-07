В ЛНР отменили особый противопожарный режим в лесах

Он действовал на территории региона с 4 апреля

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики отменили особый противопожарный режим в лесах, который действовал на территории региона с 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии ЛНР.

"В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах, Минприроды ЛНР своим приказом установило окончание пожароопасного сезона на землях лесного фонда Луганской Народной Республики с 1 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что начало пожароопасного сезона на землях лесного фонда республики в 2025 году было установлено с 4 апреля. "В течение пожароопасного сезона 2025 года на территории лесного фонда Луганской Народной Республики произошло 238 случаев возгорания, которые были ликвидированы силами лесоохотничьих хозяйств и главного управления МЧС России по ЛНР", - уточнили в министерстве.